Bucaspor'da İsa'ya alkış

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig ekibi Bucaspor'da 24 bin TL alacağını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen ve söz vermesine rağmen şikayetini geri çekmeyince parası son anda ödenerek serbest kalması önlenen İsa Güler, altyapıya bağış yaparak alkış topladı. Genç forvet yetişip büyüdüğü Bucaspor Futbol Akademi'ye bir miktar para vererek jest yaptı. Yapılan açıklamada, "İsa Güler, ahde vefa örneği göstererek akademimize bağışta bulunmuş ve bizleri gururlandırmıştır. Kendisini tebrik eder ve futbol hayatında başarılı olmasını temenni ederiz" denildi.

Bucaspor Futbol Akademi Başkanı İbrahim Ülger, genç santrforun çok anlamlı bir hareket yaptığını belirterek, "Ben A takıma yükselen futbolcularımıza, 'Buradan gidiyorsunuz ancak altyapıyı unutmayın' diyordum. Bunu bize bağış yapmaları için söylemedim, gelip uğrasınlar bir çayımızı içsinler istedim. İsa, diğer arkadaşlarına iyi bir örnek oldu. Gerçekten çok duygulandım. Yaptığı bağışın miktarı önemli değil, düşünmesi yeterli. Altyapıda sadece futbol eğitimi vermiyoruz, aynı zamanda oyuncuların ahlaklı ve eğitimli kişiler olmasına özen gösteriyoruz" diye konuştu.

​UĞURCAN PİŞMANLIĞI

BUCASPOR'da alacağı 64 bin TL ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile 3 yıllığına anlaştı. İzmir temsilcisi genç futbolcunun takımdan bedelsiz gitmesiyle önemli bir gelir elde etme şansını kaçırdı. Öte yandan Fırtına'da kopan diğer isimlerden sol bek Abdullah Balıkuv Darıca Gençlerbirliği, ön libero Onur Alkan ise Sancaktepe Belediyespor'la el sıkıştı.