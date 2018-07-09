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Bucaspor'da İsa son anda kaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Bucaspor'da başkan İrfan Bal, forvet İsa Güler'in serbest kalmasını son anda engellediğini açıkladı.  Alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen...

Bucaspor'da İsa son anda kaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Bucaspor'da başkan İrfan Bal, forvet İsa Güler'in serbest kalmasını son anda engellediğini açıkladı. 
Alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen genç futbolcunun söz vermesine rağmen şikayetini geri çekmediğini dile getiren Başkan Bal, "İsa maalesef sözünde durmadı, şikayetini çekmeyince mecburen 24 bin TL alacağını yatırdım, az daha serbest kalıyordu" diye konuştu.
İsa'ya şikayetini neden geri çekmediğini sorduğunu belirten İrfan Bal, "İsa bana, 'Geçen sene beni oynatmadınız, babamla konuşun' dedi. Ben babasıyla hiç iletişime geçmedim. Konuyla eski başkan Ahmet Doğan ilgileniyordu" dedi. 
Buca'da Kaynaklar Tesisleri'ne 90 bin TL elektrik faturası geldiği, elektriklerin kesilmemesi için yönetimin 16 Temmuz'da yapılacak kongreden sonra ödeme sözü vererek süre aldığı öğrenildi.

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