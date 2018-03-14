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Bucaspor'da ipler gerildi

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sivas Belediyespor'a 3-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Bucaspor'da futbolcuların, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu galibiyet primlerini ödemeyeceğini...

Bucaspor'da ipler gerildi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sivas Belediyespor'a 3-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Bucaspor'da futbolcuların, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu galibiyet primlerini ödemeyeceğini açıklayan Başkan Ahmet Doğan'a baskı yaptığı öğrenildi. "Bu takımları yenmeyen yok" şeklinde demeç verip takıma sadece İnegölspor'la Eyüpspor galibiyet primlerini yatıran Doğan'la görüşen oyuncuların, primler ile hak edişlerini istedikleri bildirildi. 
Başkan Doğan'ın ise oyunculara, "Ben böyle bir açıklama yapmadım" diye yanıt verdiği öğrenildi. Ancak takımın emeklerinin karşılığını almak istediği ve primlerin verilmesi konusunda ısrarcı olduğu ileri sürüldü. Elektriği kesik olan Kaynaklar Tesisleri'ni kullanamayan, birçok sıkıntıyla boğuşan kulüpte teknik direktör Aytekin Sümbül ve ekibinin de göreve geldikten sonra aylardır maaş alamadıkları ifade edildi.  

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