İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor'da kaleci Mert ve orta saha Şenol'un ardından, Ahmet Tamet ile Emin Aladağ ile de yollar ayırlma noktasına geldi. Alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken iki futbolcuya, yönetim paralarını yatırmama kararı alırken, oyuncuların kulüp arayışlarına başladığı bildirildi. Emin ve Ahmet'in ikinci yarı hazırlık kampında da yer almayacakları ifade edildi.
Bucaspor'da iki yocu daha
İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor'da kaleci Mert ve orta saha Şenol'un ardından, Ahmet Tamet ile Emin Aladağ ile de yollar ayırlma noktasına geldi. Alacakları için kulübe Futbol...
01 Ocak 2018 Pazartesi 13:32
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