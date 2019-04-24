Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Bucaspor'da ihtarname kuyruğu

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Gölcükspor ile 1-1 berabere kalıp 35 yıl sonra amatör lige dönen Bucaspor'da kadro dağılma aşamasına geldi.  Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek sarı-lacivertlilerde...

Bucaspor'da ihtarname kuyruğu

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Gölcükspor ile 1-1 berabere kalıp 35 yıl sonra amatör lige dönen Bucaspor'da kadro dağılma aşamasına geldi. 
Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek sarı-lacivertlilerde alacaklı olan futbolcular kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile ihtarname göndermeye başladı. İlk olarak Gölcükspor maçından önce İsa Güler, TFF'nin yolunu tuttu. genç golcü takımdan ayrılacağını belirtip maça dahi çıkmadı. Bucaspor'da İsa'nın yanı sıra sözleşmesi süren diğer genç futbolcuların da TFF'ye gitmeye başladığı öğrenildi. 
İzmir ekibinde mukaveleleri mayıs sonunda bitecek Erhan Kurt, Fatih Kaan, Hasan Gündem, İbrahim Şirin, Mert Özyiğit, Muhammed Akyıldız, Osman Işıklı, Ömer Kanberoğlu, Ömer Yanık, Volkan Kılıç ve Yıldıray Koçal normal sezon biter bitmez İzmir'den ayrılacak. Maddi ve idari olarak tarihinin en zor günlerini yaşayan Bucaspor'da ihtarname çeken futbolcular alacaklarını tahsil edemezlerse 1 ay içinde serbest kalacak. Kadronun dağılma tehlikesi yaşadığı Bucaspor'da yönetimin ise nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328