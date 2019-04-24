Bucaspor'da ihtarname kuyruğu

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Gölcükspor ile 1-1 berabere kalıp 35 yıl sonra amatör lige dönen Bucaspor'da kadro dağılma aşamasına geldi.

Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek sarı-lacivertlilerde alacaklı olan futbolcular kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile ihtarname göndermeye başladı. İlk olarak Gölcükspor maçından önce İsa Güler, TFF'nin yolunu tuttu. genç golcü takımdan ayrılacağını belirtip maça dahi çıkmadı. Bucaspor'da İsa'nın yanı sıra sözleşmesi süren diğer genç futbolcuların da TFF'ye gitmeye başladığı öğrenildi.

İzmir ekibinde mukaveleleri mayıs sonunda bitecek Erhan Kurt, Fatih Kaan, Hasan Gündem, İbrahim Şirin, Mert Özyiğit, Muhammed Akyıldız, Osman Işıklı, Ömer Kanberoğlu, Ömer Yanık, Volkan Kılıç ve Yıldıray Koçal normal sezon biter bitmez İzmir'den ayrılacak. Maddi ve idari olarak tarihinin en zor günlerini yaşayan Bucaspor'da ihtarname çeken futbolcular alacaklarını tahsil edemezlerse 1 ay içinde serbest kalacak. Kadronun dağılma tehlikesi yaşadığı Bucaspor'da yönetimin ise nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

