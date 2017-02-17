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Bucaspor'da idman boykotuna devam

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da maç başı ücretleriyle 3 galibiyet primlerini alamadıkları gerekçesiyle dün antrenman boykotu yapan futbolcuların eylemi, bugün de devam etti. Sabah saatlerinde...

Bucaspor'da idman boykotuna devam

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da maç başı ücretleriyle 3 galibiyet primlerini alamadıkları gerekçesiyle dün antrenman boykotu yapan futbolcuların eylemi, bugün de devam etti.
Sabah saatlerinde Başkan Çetin Kayışlı ile görüşen oyuncular, en azından primlerin verilmesini talep etti. Ancak kaynak bulamayan yönetim, yine ödeme yapamayınca, sarı lacivertli futbolcular, saat 14.00'te başlaması gereken idmana çıkmadılar.
Futbolcuların primleri ödeninceye kadar antrenman boykotuna devam edecekleri, ancak pazar günü iç sahada oynanacak Kocaeli Birlikspor maçına çıkacakları bildirildi. Teknik direktör Fatih Uygun'un da durumdan son derece rahatsız olduğu ve istifa aşamasına geldiği iddia edildi.
Öte yandan 2 gün önce işi bırakan aşçı ve mutfak çalışanlarına ödeme yapıldığı, personelin bugün yeniden göreve başladığı açıklandı.

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