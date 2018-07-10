Bucaspor'da iç transfer harekatı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Bucaspor'da yeni sezon öncesi transfer yasağı bulunan yönetim, serbest kalan futbolcularla yeniden anlaşma zemini arıyor.

Mukavelelerini fesheden Barış Tenşi, Abdullah Balıkuv, Deniz Pero ve Berkay Güzel'in yanı sıra kontratı biten Ömer Kanberoğlu ile temasta olduklarını belirten Başkan İrfan Bal, "Bu 5 futbolcuyu elimizde tutmak istiyoruz. Kongre sonrası gençlerimizle tekrar masaya oturacağız. Bu isimleri takımda tutmak için alacaklarını mutlaka ödemeliyiz" diye konuştu.

Öte yandan kadrodan ayrılan isimlerden İbrahim Şirin ve Sancar Yıldırım'ın ardından Emre Özkan da Şanlıurfaspor'la anlaştı.