Onur ATIŞ / İZMİR, () - GELECEK sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek Bucaspor'da yaşanan ekonomik kriz takıma yansımaya başladı. Sarı-lacivertlilerde alacakları için futbolcular bir bir Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yolunu tutarken, kaleci Hüseyin Koç'la yollar ayrıldı. Buca Futbol Akademisi'nde eğitim görüp sarı-lacivertlilerde profesyonelliğe imza atan 19 yaşındaki eldiven sözleşmesini feshetti. Geçen sezon ligde 32, Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıkan Hüseyin istikrarlı bir performans sergiledi. Bucaspor'da Hüseyin'in yanı sıra Uğurcan, İbrahim, Onur, Emre Özkan, Abdullah, Sancar ve Deniz alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle TFF yoluyla kulübe ihtarname çekmişti.
Bucaspor'da Hüseyin ile yollar ayrıldı
Onur ATIŞ / İZMİR, () - GELECEK sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek Bucaspor'da yaşanan ekonomik kriz takıma yansımaya başladı. Sarı-lacivertlilerde alacakları için futbolcular bir bir Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yolunu tutarken,...
31 Mayıs 2018 Perşembe 12:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.