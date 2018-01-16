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Bucaspor'da heyecanlı bekleyiş

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında perşembe günü İstanbul'da 3-0 yenildiği Galatasaray'ı konuk edecek 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor heyecanlı. Kupada tarihinde daha önce Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2, Beşiktaş'ı...

Bucaspor'da heyecanlı bekleyiş
ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında perşembe günü İstanbul'da 3-0 yenildiği Galatasaray'ı konuk edecek 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor heyecanlı. Kupada tarihinde daha önce Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2, Beşiktaş'ı da İzmir Atatürk Stadı'nda 1-0 yenmeyi başaran sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı da iyi bir sonuç almak istiyor.
Teknik direktör Aytekin Sümbül, devre arası kampını iyi şekilde geçirdiklerini belirterek, “Rakibimizin gücü belli. Biz elimizden gelenin en iyisi yapmak için sahaya çıkacağız. Turu geçmemiz zor olsa da prestij mücadelemizi vereceğiz. Keyifli bir futbol oynamak istiyoruz" diye konuştu.
Yeni Buca Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri ise tükenme noktasına geldi. Loca 250, VIP tribünü 200, balkon ve kapalı tribün 150, maraton 100 ve kale arkaları da 75 TL'den satışa sunulurken, Galatasaraylı futbolseverlerin VIP, kapalı ve balkon tribünlerinde maçı izleyeceği belirtildi. Ev sahibi Bucasporlu taraftarların da kale arkaları ve maraton tribününde takımlarını destekleyeceği belirtildi. İzmir emniyetinin de maç için geniş güvenlik önlemleri alacağı vurgulandı. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada stada önce Galatasaraylı taraftarların alınacağı duyuruldu.
VELİ ŞOKU
Bucaspor'da Galatasaray maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile kulübe ihtarname gönderen stoper Veli Kızılkaya da serbest kaldı. Yönetimle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamayan deneyimli oyuncu sözleşmesini tek taraflı feshederek Bucaspor'dan ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Veli'nin yanı sıra devre arasında Burak, Mert, Emin, Ahmet, Şenol ve Murat da kulüple ilişiğini kesti.

 

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