Bucaspor'da hedef 3 puan

İkinci yarıda saha avantajını iyi kullanarak Keçiörengücü'nü 4-2, Fatih Karagümrük'ü de 2-1 mağlup eden sarı lacivertli ekibin Teknik Direktörü Fatih Uygun, Kocaeli Birlikspor engelini de geçeceklerini söyledi. Cezaları yüzünden maçın seyircisiz oynanacağını hatırlatan Uygun, "Taraftarımızdan yoksun olmak bizim için dezavantaj. Ancak play off'a kalacaksak kesinlikle puan kaybetmemeliyiz" dedi.
İkinci yarıda saha avantajını iyi kullanarak Keçiörengücü'nü 4-2, Fatih Karagümrük'ü de 2-1 mağlup eden sarı lacivertli ekibin Teknik Direktörü Fatih Uygun, Kocaeli Birlikspor engelini de geçeceklerini söyledi. Cezaları yüzünden maçın seyircisiz oynanacağını hatırlatan Uygun, "Taraftarımızdan yoksun olmak bizim için dezavantaj. Ancak play off'a kalacaksak kesinlikle puan kaybetmemeliyiz" dedi.