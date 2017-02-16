Bucaspor'da hedef 3 puan

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Kocaeli Birlikspor'la karşı karşıya gelecek Bucaspor rakibini mağlup ederek 4 sezon sonra evinde 3'te 3 yapmak istiyor. En son 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında Buca Arena'da 23, 25 ve 27'nci haftalarda üst üste Fethiyespor, Adana Demirspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u yenen Fırtına o günden bu yana 9 puanlık seri yakalayamadı.

İkinci yarıda saha avantajını iyi kullanarak Keçiörengücü'nü 4-2, Fatih Karagümrük'ü de 2-1 mağlup eden sarı lacivertli ekibin Teknik Direktörü Fatih Uygun, Kocaeli Birlikspor engelini de geçeceklerini söyledi. Cezaları yüzünden maçın seyircisiz oynanacağını hatırlatan Uygun, "Taraftarımızdan yoksun olmak bizim için dezavantaj. Ancak play off'a kalacaksak kesinlikle puan kaybetmemeliyiz" dedi.