Bucaspor'da gözler Piriştina'da

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor'da pazartesi günü yapılan genel kurulda taraftarın kulüp binasını basıp yönetime el koyduğunu açıklamasının ardından gözler Buca Belediyesi Başkanı Levent Piriştina'ya çevrildi.

Başkan İrfan Bal ve yönetimin, Piriştina ile henüz bir görüşme yapmadığı bildirilirken, tarafların en kısa sürede toplanıp yol haritasını belirleyecekleri öğrenildi. Bu şartlar altında göreve devam etmeyi düşünmeyen Bal ve yöneticilerin istifa kararı alıp kulübün anahtarlarını Levent Piriştina'ya bırakacakları açıklandı. Bal, konger kararı alabileceklerini ve seçim sürecini de yönetmeyeceklerini belirtmişti.

Öte yandan kulübü kendilerinin yöneteceğini açıklayan Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın ve bir grup taraftar Bucaspor idmanına gelip oyuncularla toplantı yaptı.