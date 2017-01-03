Bucaspor'da gençler gözde

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Bucaspor ikinci yarı öncesi Furkan, Alparslan, Samethan ve Hakan ile yollarını ayırdı.

Bucaspor'da Antalya kampına götürülen Civar, Gökay, Onur Yılmaz, kaleci Berkay ve Burak Aydın'ın kiralanması gündeme geldi. Bu futbolcuların sürekli oynayıp kendilerini geliştirebileceği kulüplere giderek deneyim kazanmasını isteyen yönetimin gelen teklifleri değerlendirdiği, Burak Aydın'ı ikinci yarıda düşme potasından kurtulmayı hedefleyen Tokatspor'un istediği belirtildi. Öte yandan Antalya'da oynadığı iki hazırlık maçında Tarsus İdman Yurdu'u 3-2, Karacabeybirlikspor'u 2-1 yenmeyi başaran Bucaspor, son sınavında Dardanelspor ile 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibinin gollerini İlyas Çakmak ve Mehmet İncebacak attı.

