Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

Bucaspor'da forma aslanın ağzında

YENİ sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Bolu'da kampa giren Bucaspor'da teknik direktör Ahmet Yıldırım, 28 kişilik kadroda hiçbir futbolcunun yerinin garanti olmadığını söyledi. Yıldırım, "Bolu kampı düşündüğüm oyun sistemini...

Bucaspor'da forma aslanın ağzında
YENİ sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Bolu'da kampa giren Bucaspor'da teknik direktör Ahmet Yıldırım, 28 kişilik kadroda hiçbir futbolcunun yerinin garanti olmadığını söyledi. Yıldırım, "Bolu kampı düşündüğüm oyun sistemini yerleştirme açısından çok önemli. Burada genç-tecrübeli ayrımı yapmaksızın herkesin durumunu yakından takip edeceğim. Formayı istediğine inandığım futbolcularımla sahaya çıkarım. Bu konuda son derece adaletli olacağım. Benim için isim farketmez, mücadele eden formayı alır" dedi. 
Zorlu bir yarışın kendilerini beklediğini sözlerine ekleyen Yıldırım şöyle devam etti:
"Grubumuzda çok güçlü takımlar var. Eminim tümü şampiyonluk ya da en azından play off'u hedefliyor. Biz de bu çarkın içinde olacağız. Amacımız ilk 5'ten kopmadan yola devam etmek. Bolu'da çok sıkı çalışacağız. Oyuncularım yorulacak fakat daha sonra herkes rahat edecek." Bolu'da 4 hazırlık maçı oynayacaklarını belirten genç teknik adam, "Bandırmaspor, Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor ve Sakaryaspor'la yapacağımız karşılaşmalar, sistem açısından çok önemli" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314