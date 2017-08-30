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Bucaspor'da Erkan şoku

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'dan alacağı 310 bin TL'yi tahsil edemediği gerekçesiyle 1 ay önce kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtarname gönderen sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran, yasal süre içinde ödeme yapılmadığı...

Bucaspor'da Erkan şoku
İKİNCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'dan alacağı 310 bin TL'yi tahsil edemediği gerekçesiyle 1 ay önce kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtarname gönderen sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran, yasal süre içinde ödeme yapılmadığı için serbest kaldı. Tecrübeli futbolcuya tepki gösteren Başkan Ahmet Doğan, "Erkan'a 'Şikayetini geri al, gel anlaşalım' gibi cümleler kurmadık. Çünkü Erkan'ı Bucaspor'un evladı olarak görüyorduk. Onu bu günlere getiren kulüp Bucaspor'dur. Bu hatasını düzelteceğini umuyorduk. Demek ki kişisel egosu ağır bastı" dedi.
Başkan Doğan, kendisi dahil hiç kimsenin Bucaspor'dan daha büyük olmadığını söyledi. Doğan, şöyle dedi:
"Erkan'ın paraya ihtiyacı yok. Ayrıca geçmişten kalan alacaklarının büyük bölümü yatırıldı. Bu kulüpte hiç kimsenin parası kalmaz. Futbolcularımız emeklerinin karşılığını zaten alacak. Erkan, takıma dönmek isterse gelir bizimle konuşur, şartlarımızı kabul eder. Yönetim olarak bu konuda  girişimde bulunmamız söz konusu değil. Bucaspor'da kişiye göre muamele devri bitmiştir."
Ahmet Doğan, takımda başka hiçbir futbolcunun TFF'ye gitmeyeceğini ekledi. 

FOTOĞRAFLI 


 

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