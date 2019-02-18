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Bucaspor'da Eriş umutlu

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardaki önemli rakiplerinden Bağcılarspor'la evinde golsüz berabere kalıp 16 puanla sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor'da teknik direktör Levent Eriş umutlu konuştu. Sarı-lacivertlilerle...

Bucaspor'da Eriş umutlu

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardaki önemli rakiplerinden Bağcılarspor'la evinde golsüz berabere kalıp 16 puanla sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor'da teknik direktör Levent Eriş umutlu konuştu.
Sarı-lacivertlilerle ilk maçına çıkan deneyimli teknik adam, futbolcularının iyi bir mücadele sergilediğini söyledi. Pozisyonları değerlendirme konusunda eksiklerinin olduğunu vurgulayan Eriş, "Kümede kalma yolunda mutlak 3 puan bekliyorduk. Ancak bu yolda alınan her puanın değerli olduğunu düşünüyorum. Asla ümitsizliğe kapılmayacağız" dedi.
Önlerinde oynananmamış 12 müsabaka olduğunu hatırlatan Levent Eriş, "Açıkçası Bağcılarspor tamamen beraberliğe gelmiş. Tek amaçları bize futbol oynatmamaktı. Zamanı yerde geçirdiler. Biz de girdiğimiz pozisyonları gol yapamadık. Bu köprünün altında çok sular akacak. İlerleyen haftalarda şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla oynayacağız. Kağıt üzerinde bu maçlar zor gözükse de rakiplerimiz bize açık futbol oynayacak. Biz de böyle olmasını isteriz. Taraftarımız ve camiamız bizi desteklemeyi sürdürsün" yorumunu yaptı.
Öte yandan Bucaspor bu hafta deplasmanda Diyarbekirspor'la karşılaşacak. 

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