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Bucaspor'da endişe yok

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde 90. dakikada yediği golle Sancaktepe Belediyespor'la 3-3 berabere kalan Bucaspor, alt sıralardaki rakipleri Bodrumspor ve Tuzlaspor'un kazandığı haftayı iyi değerlendiremezken, teknik...

Bucaspor'da endişe yok

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde 90. dakikada yediği golle Sancaktepe Belediyespor'la 3-3 berabere kalan Bucaspor, alt sıralardaki rakipleri Bodrumspor ve Tuzlaspor'un kazandığı haftayı iyi değerlendiremezken, teknik direktör Aytekin Sümbül paniğe gerek olmadığını söyledi.
Düşme potasında yer alan Bodrumspor'un 5 puan önünde bulunduklarını belirten Sümbül, "Bizim küme düşme gibi bir korkumuz yok. Taraftarımız da endişelenmesin. Sancaktepe karşısında galibiyeti son anda kaçırdık çok üzgünüz ama alınan 1 puana da kötü diyemem" yorumunu yaptı. 
Bu hafta Tuzlaspor deplasmanına çıkacaklarını belirten Sümbül, "İstanbul'dan mutlaka puan ya da puanlarla dönmeliyiz. Bunu başarabilecek kaliteye sahibiz. Takımımız iyi mücadele ediyor. Gol atma gibi bir sıkıntımız yok. Sadece savunmamızda aksayabiliyoruz. Tuzla'dan istediğimizi alıp döneceğiz" dedi. Aytekin Sümbül, Sancaktepe karşısında son dakikada hatalı gol yiyen kaleci Hüseyin'e de sahip çıktı.
Genç teknik adam, "Hüseyin'e güvenim tam. Futbolun içinde bu tür hatalar olabiliyor. Hüseyinin yaşı daha 20. Nice tecrübeli kaleciler hatalar yapıyor. Hüseyin bizim için çok önemli bir oyuncu" yorumunu yaptı.

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