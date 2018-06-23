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Bucaspor'da Emre Toraman'la yollar ayrıldı

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Bucaspor'da sözleşmesi sona eren ve takımda kalmak istediğini belirten tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Toraman'la yola devam edilmeyeceği belirtildi.  İrfan Bal başkanlığındaki...

Bucaspor'da Emre Toraman'la yollar ayrıldı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Bucaspor'da sözleşmesi sona eren ve takımda kalmak istediğini belirten tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Toraman'la yola devam edilmeyeceği belirtildi. 
İrfan Bal başkanlığındaki yeni yönetim, 39 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda kadroda yer almayacağını açıkladı. Tamamen altyapı patentli futbolcularla sezonu geçirecek Bucaspor'da alacakları için TFF'ye giden gençler İsa ve Oğuz'la anlaşma sağlandı. İki futbolcunun da serbest kalma hakkı ortadan kalktı. Yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden mevcut kadrosunda kaleci Hüseyin, Sancar, Abdullah, İbrahim, Uğurcan ve Ömer gibi gençlerini kaybeden Bucaspor'un yaklaşık 5 milyon TL'lik borcu nedeniyle transfer yasağı bulunuyor.

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