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Bucaspor'da Emre Özkan Emre Özkan krizi çözüldü

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da 106 bin TL tutarındaki alacağı için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla ile ihtarname gönderen Emre Özkan krizi çözüldü. Başkan Çetin Kayışlı ile bugün görüşen tecrübeli...

Bucaspor'da Emre Özkan Emre Özkan krizi çözüldü
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da 106 bin TL tutarındaki alacağı için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla ile ihtarname gönderen Emre Özkan krizi çözüldü. Başkan Çetin Kayışlı ile bugün görüşen tecrübeli oyuncunun şikayetini geri çektiği belirtildi. Kayışlı, Emre'nin Bucaspor için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Futbolcumuz sezon sonuna kadar görevini sürdürecek" diye konuştu. 
TFF'ye giden diğer oyuncu Adil'in ise 56 bin TL'sini yatırdıklarını ifade eden Kayışlı, "Adil bu süreçte bizimle anlaşmaya yanaşmadı ve süresiz kadro dışı kaldı. Ancak kendisine son bir şans vereceğiz. Eğer Adil 2017'de bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı kabul ederse takıma döner" ifadelerini kullandı. Çetin Kayışlı, başka hiçbir futbolcunun Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmadığını söyledi.  

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