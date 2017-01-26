Bucaspor'da Emre Özkan Emre Özkan krizi çözüldü

TFF'ye giden diğer oyuncu Adil'in ise 56 bin TL'sini yatırdıklarını ifade eden Kayışlı, "Adil bu süreçte bizimle anlaşmaya yanaşmadı ve süresiz kadro dışı kaldı. Ancak kendisine son bir şans vereceğiz. Eğer Adil 2017'de bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı kabul ederse takıma döner" ifadelerini kullandı. Çetin Kayışlı, başka hiçbir futbolcunun Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmadığını söyledi.
TFF'ye giden diğer oyuncu Adil'in ise 56 bin TL'sini yatırdıklarını ifade eden Kayışlı, "Adil bu süreçte bizimle anlaşmaya yanaşmadı ve süresiz kadro dışı kaldı. Ancak kendisine son bir şans vereceğiz. Eğer Adil 2017'de bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı kabul ederse takıma döner" ifadelerini kullandı. Çetin Kayışlı, başka hiçbir futbolcunun Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmadığını söyledi.