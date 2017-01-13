Bucaspor'da Emre krizi çözüldü

Bucaspor'da TFF'ye giden diğer bir oyuncu Adil ise geri adım atmadı. Alacağı 56 bin TL'yi tahsil etmek isteyen oyuncu ile anlaşma sağlayamayan Kayışlı, futbolcuya parasının yatırıldığını belirterek, "Adil'in serbest kalması engellendi ve Kaynaklar Tesisleri'ne girişi dahi yasaklandı" dedi. Kayışlı, dün takımla bir toplantı yaptığını da ifade ederek, "Oyuncularımızdan play off bekliyorum" diye konuştu.
Bucaspor'da TFF'ye giden diğer bir oyuncu Adil ise geri adım atmadı. Alacağı 56 bin TL'yi tahsil etmek isteyen oyuncu ile anlaşma sağlayamayan Kayışlı, futbolcuya parasının yatırıldığını belirterek, "Adil'in serbest kalması engellendi ve Kaynaklar Tesisleri'ne girişi dahi yasaklandı" dedi. Kayışlı, dün takımla bir toplantı yaptığını da ifade ederek, "Oyuncularımızdan play off bekliyorum" diye konuştu.