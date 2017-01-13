Bucaspor'da Emre krizi çözüldü

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da 106 bin TL'lik alacağı için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname gönderen Emre Özkan krizi çözüme kavuştu. Başkan Çetin Kayışlı ile görüşen tecrübeli oyuncunun başvurusunu geri çekme sözü verdiği öğrenilirken, Emre'nin pazar günü Buca Arena'da oynanacak Keçiörengücü maçının kadrosuna dahil edileceği belirtildi.

Bucaspor'da TFF'ye giden diğer bir oyuncu Adil ise geri adım atmadı. Alacağı 56 bin TL'yi tahsil etmek isteyen oyuncu ile anlaşma sağlayamayan Kayışlı, futbolcuya parasının yatırıldığını belirterek, "Adil'in serbest kalması engellendi ve Kaynaklar Tesisleri'ne girişi dahi yasaklandı" dedi. Kayışlı, dün takımla bir toplantı yaptığını da ifade ederek, "Oyuncularımızdan play off bekliyorum" diye konuştu.