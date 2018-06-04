Bucaspor'da Doğan: "Kimseyle görüşmedim"

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor'da gözler 11 Haziran Pazartesi günü yapılacak kongreye çevrilirken, istifa eden Başkan Ahmet Doğan adaylığını açıklayan kişilerin kendisiyle görüşmediğini söyledi. Başkanlık için ismi geçen Çetin Kayışlı ve Okan Bulut'la bir görüşme yapmadığını belirten Doğan, "Ben, Bucaspor için taşın altına elini koyacak herkese destek veririm. Ancak şu ana kadar kimse benden bir bilgi almadı, kimseyle görüş alış verişi yapılmadı. Önümüzdeki süreçte genel kurul çalışmalarının hızlanacağını düşünüyorum" dedi.