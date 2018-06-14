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Bucaspor'da Deniz ve İbrahim gitti

İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor'da yaprak dökümü sürüyor. Alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yolunu tutan ve serbest kalan kaleci Hüseyin, Sancar, Abdullah ve Ömer'in ardından...

Bucaspor'da Deniz ve İbrahim gitti

İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor'da yaprak dökümü sürüyor. Alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yolunu tutan ve serbest kalan kaleci Hüseyin, Sancar, Abdullah ve Ömer'in ardından golcü Deniz Pero ile kanat oyuncusu İbrahim Şirin de takımdan ayrıldı. Paraları ödenmeyen iki oyuncu serbest kalarak sarı-lacivertlilerle bağını resmen kopardı. Şu ana kadar hiçbir alacaklı oyuncusuna ödeme yapamayan sarı-lacivertlilerde kadro dağıldı. Yönetimde yaşanan belirsizlikler nedeniyle yeni sezona dair hiçbir hazırlık yapamayan İzmir ekibinde camiaya endişe kapıldı.

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