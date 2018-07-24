Bucaspor'da çember daralıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor, Süper Lig döneminde forma giyen eski futbolcusu Dady'e olan yaklaşık 1 milyon Euro borcu yüzünden köşeye sıkıştı.

FIFA Disiplin Komitesi, kulübe gönderdiği evrakta Portekizli futbolcuyla cuma gününe kadar anlaşma sağlanması gerektiğini bildirdi. Aksi durumda sarı-lacivertliler eksi 12 puan ile birlikte küme düşme cezası alacak. Büyük bir kıskacın içine giren İzmir ekibinde, tüm camia seferberlik ilan etti. Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşmemek için dinamikleri harekete geçirmeye çalışan Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen, "Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Kulübümüz için tüm Bucalılar'dan destek bekliyoruz" dedi.

Göreve gelir gelmez çok yoğun bir şekilde mesai harcayan İbrahim Ülgen, Kaynaklar Tesisleri'nin borç nedeniyle kesilen elektrik ve suyunu açtırdı. Yaklaşık 45 bin TL ödeme yapılmasının ardından futbolcular 6 gün sonra idman yapabildi.

Bucaspor, ayrıca Karşıyaka'dan kaleci Erhan Erentürk transferi sonucu 50 bin TL de para aldı. Sözleşme gereği Erhan'ın satışından pay alan sarı-lacivertliler az da olsa nefes aldı. Poşulular Taraftar Derneği'nden İlker Uyar, kulübe bin 928 TL bağışta bulunurken, Alican Ülgen de bin TL üye giriş ücreti ödedi. Taraftar Mert Göker ise takıma gıda yardımında bulundu. İbrahim Ülgen desteğin sürmesi gerektiğini ve Bucaspor'a herkesin sahip çıkacağını dile getirdi.