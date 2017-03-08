Bucaspor'da Bozkurt'tan adaylık sinyali

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da 17 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi liste çalışmalarına başlayan işadamı İhsan Bozkurt, aday olmaya hazırlanıyor.

Özsan Gruop İnşaat Firması sahibi Bozkurt, Bucaspor'u layık olduğu yere taşımak için taşın altına ellerini koyabileceklerini, bu amaçla Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile görüşeceklerini söyledi. Piriştina'nın destek vermesi halinde kolları sıvayacaklarını ifade eden Bozkurt, "Belediyenin desteği olmadan kulüp yönetilemez. Bucaspor gibi köklü bir camiada futbolcu ve personelin alacaklarının bu kadar çok konuşulması iyi bir şey değil. El birliği ile ilçemizin takımını düzlüge çıkarmak istiyoruz" dedi.

Kulübü yönetme düşüncesinin çevresinde de çok olumlu karşılandığını ifade eden İhsan Bozkurt, "Kongre kararı alınır alınmaz biz de Buca'da söz sahibi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Böyle bir fırsat varken Bucaspor'a sahip çıkmak istiyoruz. Elbette son sözü Buca Belediyesi söyleyecek. Eğer belediye ile birlikte uyumlu hareket edersek bu işte başarılı oluruz" diye konuştu.

Başkan olduğu takdirde ilk olarak bütçeyi düzelteceklerine belirten Bozkurt, "Kesinlikle hayalperest değil, gerçekçi olacağız. Kendi sektörümde bizlere yardımcı olacak pek çok kişi var. Çevremizden ekonomik destek de alacağız. Güçlü bir bütçe ve camiayı kucaklayacak bir yönetim oluşturacağız" ifadelerini kullandı. FOTOĞRAFLI