Bucaspor'da boykota devam iddiası

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- GEÇTİĞİMİZ hafta içinde maç başı ücretleriyle primlerini alamayan futbolcuların idman boykotuyla sarsılan Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da kriz henüz çözülmedi.

Pazar günü 2-2 sona eren Kocaeli Birlikspor maçı öncesi yöneticilerin yaptığı, "Primler yatırıldı. Oyuncular idmana çıkacak" açıklamasının gerçek olmadığı öğrenildi. İddia edilenin aksine, oyunculara 1 kuruş dahi ödeme yapılmadığı ve sarı lacivertlilerin bu hafta da antrenman boykotu yapacakları ifade edildi. Bu arada gelişmelerden rahatsız olan teknik direktör Fatih Uygun'un sorun çözülmediği takdirde görevi bırakacağı ileri sürüldü. Başkan Cetin Kayışlı ve yönetimin kaynak arayışlarına başladığı, yarına kadar da oyunculara ödeme yapma sözü verdiği bildirildi.

Öte yandan seyircisiz oynanan maçta evinde Kocaeli Birlikspor engelini aşamayan Bucaspor, play off şansını zora soktu. Fatih Uygun, "Sıkıntılarla çıktığımız maçta oyuncular ellerinden geleni yaptı, ancak istediğimizi alamadık" dedi.