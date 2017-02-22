Bucaspor'da boykota devam

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, ()- SPOR Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da maç başı alacakları ve galibiyet primleri ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz perşembe günü antrenman boykotuna başlayan futbolcular, sorunun çözülmemesi nedeniyle eylemlerini sürdürüyor.
Pazar günü Sivas Belediyespor deplasmanına gidecek sarı-lacivertliler, bugün de çalışmaya çıkmadı.
Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, ()- SPOR Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da maç başı alacakları ve galibiyet primleri ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz perşembe günü antrenman boykotuna başlayan futbolcular, sorunun çözülmemesi nedeniyle eylemlerini sürdürüyor.