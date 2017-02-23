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Bucaspor'da boykot sürüyor

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da maç başı alacakları ile primleri ödenmeyen futbolcuların geçen hafta başlattığı antrenman boykotu devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın primleri ödeme sözüne...

Bucaspor'da boykot sürüyor
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da maç başı alacakları ile primleri ödenmeyen futbolcuların geçen hafta başlattığı antrenman boykotu devam ediyor.
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın primleri ödeme sözüne rağmen hesaplarına paraları yatırılmayan oyuncular bugün 11.00'de başlaması gereken sabah idmanına çıkmadı. Başkan Çetin Kayışlı, Levent Piriştina'nın ödemelerin cuma günü yapılacağını söylediğini belirterek, "Oyuncular rahat olsun. Kendilerine güvence verdim. Artık çalışmalara başlasınlar" diye konuştu. 
ABD'ye giden Levent Piriştina ile dönüşte bir kez daha görüşeceğini dile getiren Başkan Kayışlı, "Kendisine 3 senelik görev süremdeki gelir-gider tablosunu sunacağım.
Bucaspor'a çok emek harcadım ancak hep yalnız bırakıldım. Sağlığım bozulmaya başladı. 17 Mart'taki kongerede aday olmayacağım" diye konuştu. Eski yabancı futbolculara 2.5 milyon dolar borçlu olduklarını söyleyen Kayışlı, "Bazı oyuncuların alacağını yapılandırdık. Bu hafta 200 bin TL ödeyeceğiz. Ancak kulübün düzlüge çıkması için 20 milyon gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

   

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