Bucaspor'da boykot sürüyor
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da geçen hafta başlayan antrenman boykotu devam ediyor. Maç başı ücretleri ve ve primlerini alamayan futbolcular, bugün de ödeme yapılmadığı için saat 16.00'da başlaması gereken idmana...
21 Şubat 2017 Salı 17:29
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da geçen hafta başlayan antrenman boykotu devam ediyor. Maç başı ücretleri ve ve primlerini alamayan futbolcular, bugün de ödeme yapılmadığı için saat 16.00'da başlaması gereken idmana çıkmadı. Oyuncular hakları verilene kadar antrenmana katılmayacaklarını söyledi. Geçen hafta evinde Kocaeli Birilkispor ile 2-2 berabere kalan Bucaspor, pazar günü deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. FOTOĞRAFLI
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