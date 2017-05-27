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Bucaspor'da bir imza da Emin'den

SPOR Toto 2'nci Lig'de iç transferde Emre Toraman, Hasan Kaşıkara, Şenol Akın, İlyas Çakmak ve Onur Alkan ile resmi sözleşme imzalayan Bucaspor, orta saha oyuncusu Emin Aladağ'ı da takımda tutmayı başardı. Önümüzdeki hafta mukavelesi...

Bucaspor'da bir imza da Emin'den
SPOR Toto 2'nci Lig'de iç transferde Emre Toraman, Hasan Kaşıkara, Şenol Akın, İlyas Çakmak ve Onur Alkan ile resmi sözleşme imzalayan Bucaspor, orta saha oyuncusu Emin Aladağ'ı da takımda tutmayı başardı. Önümüzdeki hafta mukavelesi sona erecek tecrübeli futbolcuyla görüşen Başkan Ahmet Doğan, yeniden anlaştı. Resmi sözleşmeye imza atan Emin düzenlenen imza töreninde takımda kaldığı için mutlu olduğunu söyledi. 
Mevcut kadroyu büyük ölçüde koruduklarını belirten Ahmet Doğan ise, "Emin bizim önemli değerlerimizden. Kendisini yeniden kulübümüzde görmek bizi sevindirdi. FIFA'dan gelen 2 dönem transfer yasağı yüzünden takviye yapamayacağız. Bu nedenle iç transferi bir an önce bitirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Bucaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Murat, Veli ve Emre Özkan'la da mukavele imzalayacağı belirtildi. Bucaspor Adil ve Mehmet İncebacak'la henüz el sıkışamazken, kaptan Zafer takımdan ayrılmıştı. 

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