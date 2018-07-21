Bucaspor'da Başkan İrfan Bal görevini bıraktı!

Onur ATIŞ / İZMİR

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da Başkan İrfan Bal, taraftarın yönetime el koyduğunu açıklamasının ardından görevi bıraktıklarını resmen açıkladı.

Hem 11 Haziran'da hem de 16 Temmuz'da yapılan olağanüstü genel kurulda hiçbir kişinin başkanlığa aday olmadığını, bu yüzden elini taşın altına çekinmeden koyduğunu anlatan Bal, "11 Haziran'da başkan olmamın ardından ihtar gönderen oyuncularımızın alacakları ödendi. Kulübümüzün ihtiyaçları karşılandı. Futbol takımımızın sezona başlaması için gerekli planlar yapıldı ve hazırlıklar tamamlanmaya başlandı. Bu süreçte Buca Belediye Başkanı Sayın Levent Piriştina'dan da destek gördük. Ancak bir futbol kulübü taraftar desteği olmadan yönetilemez" diye konuştu.

Levent Piriştina ile yaptıkları görüşmenin ardından genel kurul kararı alındığını ifade eden İrfan Bal, "Ben ve arkadaşlarım 'Allah yar ve yardımcımız olsun' diyerek yola çıktık. Sezon planlamamız tamamlanmıştı. Ekonomik destek bulabilmek için tüm hazırlıkları yapmıştık. Başta belediye başkanımız, birçok kişi ve kurum destek vereceklerini bize beyan etti. Ancak yaşanan olaylar bizi ve destekçilerimizi derinden etkilemiştir. Camiamızın tamamının destekleyeceği bir yönetim seçilmesi arzusuyla genel kurul kararı almış bulunmaktayız. Genel kurula kadar derneğimizin tüm işlemleri belediye başkanımızın bilgisi dahilinde Bucaspor Gençlik Geliştirme Derneğe Başkanı İbrahim Halil Ülgen vasıtasıyla yapılacak" cümlelerini kurdu.

ÜLGEN : "GÖREVİ ÜSTLENDİK"

Bucaspor Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Halil Ülgen, 7 Ağustos'ta gerçekleşecek genel kurula kadar görevi üstleneceklerini söyledi. Ülgen yaptığı açıklamada, "Bucaspor'un uzun süreden beri gelen sıkıntılarının daha kötü bir hal almasından dolayı duyarsız kalamazdık. Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın önderliğinde görüşme yapıp, ağır bir yükün altına girdik. Gemiyi limana yanaştırmak adına ben ve yönetim kurulumuz görevi üstlendik. Pazartesi gününden itibaren kulübün üstündeki kara bulutları kaldırmak adına yoğun bir çalışma içine gireceğiz. Bir aylık süreç içinde bayrağı yere düşürmeden genel kurula kadar görevimizi layığı ile yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.