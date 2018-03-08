Bucaspor'da başkan Doğan'dan futbolculara sitem

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Mersin İdmanyurdu ve İnegölspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Bucaspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçı öncesi ekonomik kriz yaşarken başkan Ahmet Doğan antrenman boykotu yapan futbolcularını eleştirdi. Oyunculara tepki gösteren Başkan Doğan, "Futbolcularımız, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu galibiyetleri için prim bekliyor. Zaten bu takımları ligde yenmeyen yok. Bu galibiyetler için prim konulmaz. Eyüpspor ve İnegölspor galibiyetlerinde ise prim istemekle haklılar. Çünkü zor rakipleri yendiler. Onları zaten vereceğim. Ancak 2 maçın primi ödenemedi diye idmana çıkmamazlık yapılmaz. Play-Off'a oynayan İnegölspor bile futbolculara biner TL prim verirken, biz fiyatı 2 bin hatta 3 binlerde tutuyoruz. Sivasspor'u kupadan elediler diye takıma 7'şer bin TL dağıttım. Kimsenin alacağı bizde kalmaz. O nedenle futbolcularımız birilerinin gazına gelip işlerini aksatmasın" dedi.

Tesislerde borç nedeniyle elektrik olmamasına dair yorum yapan Ahmet Doğan, "Şu an TEDAŞ'a 50 bin TL borcumuz var. Daha önceki dönemlerde bu rakam 150 bin TL'yi buluyordu. Sorunu çözeceğim. Ancak aramızda maalesef kötü niyetli insanlar var. Bizleri yıpratmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"YABANCI FUTBOLCULARIN DOSYALARINI KAPATMAK İÇİN 12 MİLYON TL ÖDEDİK"

Sosyal medyada yapılan eleştirilere yanıt veren Başkan Doğan, "Devre arasında Göztepe'ye transfer olan Atakan'dan gelen 800 bin TL ve Buca Belediyesi'nin verdiği 300 bin TL'nin boşa gittiğine dair algılar oluşturulmuş. Biz yabancı futbolcuların dosyalarını kapatmak için 12 milyon TL ödedik. Hiç bunu konuşan yok. Halen borç ödüyoruz. Ayrıca kimseden de destek almıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kulübün düzlüge çıkması için çabalıyoruz. Bu işler kolay değil. Maalesef tek başımıza kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

TESİSLERDE SIKINTI BİTMİYOR

Mali sıkıntının pençesinde ayakta kalmaya çalışan Bucaspor'da futbolcuların yaptığı antrenman boykotunun yanı sıra Kaynaklar Tesisleri'nde uzun süredir yaşanan sıkıntılar da aşılamadı. Elektriğin borç nedeniyle kesik olması nedeniyle futbolcular otelde, altyapı oyuncuları ise apart evlerde kalıyor. Isınma sorunun yaşandığı Kaynaklar'da bu nedenle yemek de çıkmıyor. Mevcut gıdalar ise buz dolapları çalışmayınca bozuldu. Bakımsızlıktan dökülen tesiste antrenman sahalarının demirleri çürüyüp sahaya doğru yan yattı.

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