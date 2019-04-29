Bucaspor'da as oyuncular maça çıkmadı

Onur ATIŞ / İZMİR, () -
TFF 3. Lig 3. Grup'ta önceki hafta Gölcükspor'la evinde 1-1 berabere kalıp Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor'da birçok oyuncu Turgutluspor deplasmanına gelmedi. Sarı-lacivertlilerle sözleşmeleri bitecek, kulüpten alacaklarını tahsil edemeyen Ömer Kanberoğlu, Mert Özyiğit, İbrahim Şirin, Yıldıray Koçal, Erhan Kurt, Saruhan Fındıkçı, Fatih Kaan, Volkan Kılıç ve Barış Tenşi gibi oyuncular Turgutlu'ya gelmedi. Bucaspor 2-1 kaybedilen karşılaşmaya U21 takımı ağırlıklı çıktı. Oyuncuların tek tek Türkiye Futbol Federasyonu'na gitmeye başladığı öğrenilirken, kadro dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Onur ATIŞ / İZMİR, () -