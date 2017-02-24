Bucaspor'da antrenman boykutu sürüyor

BUCASPOR'da maç başı ve primlerini alamadıkları için geçtiğimiz perşembe gününden bu yana antrenmana çıkmayan futbolcular, bugün de saat 16.00'da başlaması gereken antrenmana katılmadı. Buca Belediyesi'nin primleri ödeme sözü verilmesine rağmen paraları ödenmeyen oyuncular saat 15.00'te geldikleri Kaynaklar Tesisleri'nden ayrıldı.

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Bucaspor, yarın sabah saat 09.00'da havayoluyla Sivas'a hareket edecek. Bucaspor, Sivas'ta ter idmanı yaparak maça çıkacak. Futbolcular paraları yatırılana kadar idman yapmayacaklarını açıkladı.