Bucaspor'da antrenman boykutu sürüyor

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Bucaspor, yarın sabah saat 09.00'da havayoluyla Sivas'a hareket edecek. Bucaspor, Sivas'ta ter idmanı yaparak maça çıkacak. Futbolcular paraları yatırılana kadar idman yapmayacaklarını açıkladı.
Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Bucaspor, yarın sabah saat 09.00'da havayoluyla Sivas'a hareket edecek. Bucaspor, Sivas'ta ter idmanı yaparak maça çıkacak. Futbolcular paraları yatırılana kadar idman yapmayacaklarını açıkladı.