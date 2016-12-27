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Bucaspor'da Alpay ve İbrahim'e kanca

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 21 puanla 10'uncu sırada noktalayan Bucaspor'un genç futbolcuları İbrahim Şirin ile Alpay Aldemir'e Süper Lig ve 1'inci Lig ekiplerinden teklifler geldiği bildirildi. Bucaspor'un altyapısından...

Bucaspor'da Alpay ve İbrahim'e kanca
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 21 puanla 10'uncu sırada noktalayan Bucaspor'un genç futbolcuları İbrahim Şirin ile Alpay Aldemir'e Süper Lig ve 1'inci Lig ekiplerinden teklifler geldiği bildirildi.
Bucaspor'un altyapısından yetişen kanat oyuncusu İbrahim'i 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Boluspor'un istediği belirtilirken golcü Alpay'ı da Bursaspor'un göz hapsine aldığı belirtildi.
Başkan Çetin Kayışlı, 2 futbolcuya tekliflerin geldiğini doğruladı. Ancak transferlerin henüz netleşmediğini ifade eden Başkan Kayışlı, "Önümüzdeki günlerde genç futbolcularımızın durumu belirlenecek. Şu anda ikisi de Antalya kampında takımla çalışmalarını sürdürüyor" dedi. İbrahim bu sezon 11 lig maçında görev alırken 2 gol attı. Alpay da 14 maçta ağları yine 2 kez havalandırdı.

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