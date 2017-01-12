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Bucaspor'da Alpay şoku

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak Bucaspor'da Alpay şoku yaşanıyor. Grip yüzünden iki gündür yorgan döşek yatan genç golcüyü dün akşam ateşinin yükselmesi nedeniyle...

Bucaspor'da Alpay şoku
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak Bucaspor'da Alpay şoku yaşanıyor.
Grip yüzünden iki gündür yorgan döşek yatan genç golcüyü dün akşam ateşinin yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırdıklarını söyleyen teknik direktör Fatih Uygun, "Şu anda çok bitkin. Serum ve ilaç tedavisi ile gribi atlatmaya çalışıyor. Maça yetişmesi çok zor" diye konuştu. 
Onur'un sakat, İbrahim'in de kart cezası nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacağını hatırlatan Uygun, "Keçiörengücü maçı öncesi önemli eksiklerimiz var. Ayrıca seyircisiz oynama cezası yüzünden tribünler boş olacak. En büyük handikapımız taraftar desteğinden yoksun kalmak. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanmak zorundayız. İyi bir başlangıç yaparak ilk 5 yolunda önemli bir engeli aşacağız" dedi.

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