Bucaspor'da Adil Osmanlıspor yolunda

SPOR Toto 2'nci Ligi'nde transfer yasağı bulunan ve gelecek sezon mevcut kadrosuyla yola devam etmeyi planlayan Bucaspor, sözleşmesi ay sonunda bitecek stoper Adil Demirbağ ile anlaşma sağlayamadı.

Sezon ortasında alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname gönderen ve süresiz kadro dışı kalan genç futbolcunun Süper Lig ekibi Osmanlıspor'la anlaştığı belirtildi.Adil'in Başkent ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ancak gelecek sezon Osmanlıspor'un pilot takımı olan Bugsaşspor'da görev yapacağı vurgulandı.

Filiz lisansını Elazığ DSİ Spor'da alan 20 yaşındaki stoper, 2011 senesinde Beşiktaş'ın altyapısına transfer oldu. Ardından yine amatör olarak Sarıyer'e gelen Adil, 2014'te Bucaspor altyapısına geçti ve sarı-lacivertlilerde 2015'te profesyonel oldu.