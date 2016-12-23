Bucaspor'da 4 ayrılık

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 10. sırada tamamlayan Bucaspor, 4 futbolcusuyla yollarını resmen ayırdı.

Sarı lacivertli takım, teknik direktör Fatih Uygun'un raporuyla Furkan Yılmaz, Alparslan Emre Çapar, Samethan Acar ve Hakan Kalkan'ın sözleşmelerini feshetti. Bugün Antalya'da 2nci yarı hazırlıklarına başlayan Bucaspor'da 56 bin TL alacağını tahsil edemediği için kulübü Futbol Federasyonu'na şikayet eden stoper Adil, kampa götürülmedi.

Yönetimin Adil'e masaya oturacağı ve oyuncunun şikayetini geri çekmesini isteyeceği belirtildi. Yönetim Adil'le anlaşamazsa genç oyuncunun süresiz kadro dışı bırakılması gündeme gelebilecek.

Fatih Uygun, takımdan gönderilmesi gündeme gelen Civar, Gökay, Berkay, Onur Yılmaz, Onucan ve Atakan'ı ise kamp kafilesine dahil etti. Uygun, bu oyuncuların sergileyeceği performansa göre son kararını verecek. Kamelya World Otel'de kampa giren Bucaspor, 2 hafta boyunca hazırlıklarını burada sürdürecek.