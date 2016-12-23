Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alman basını: Berlin saldırganı Milano'da öldürüldü
Berlin saldırganı öldürüldü
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...

Bucaspor'da 4 ayrılık

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 10. sırada tamamlayan Bucaspor, 4 futbolcusuyla yollarını resmen ayırdı. Sarı lacivertli takım, teknik direktör Fatih Uygun'un raporuyla Furkan Yılmaz, Alparslan Emre Çapar, Samethan...

Bucaspor'da 4 ayrılık
SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 10. sırada tamamlayan Bucaspor, 4 futbolcusuyla yollarını resmen ayırdı.
Sarı lacivertli takım, teknik direktör Fatih Uygun'un raporuyla Furkan Yılmaz, Alparslan Emre Çapar, Samethan Acar ve Hakan Kalkan'ın sözleşmelerini feshetti. Bugün Antalya'da 2nci yarı hazırlıklarına başlayan Bucaspor'da 56 bin TL alacağını tahsil edemediği için kulübü Futbol Federasyonu'na şikayet eden stoper Adil, kampa götürülmedi.
Yönetimin Adil'e masaya oturacağı ve oyuncunun şikayetini geri çekmesini isteyeceği belirtildi. Yönetim Adil'le anlaşamazsa genç oyuncunun süresiz kadro dışı bırakılması gündeme gelebilecek.
Fatih Uygun, takımdan gönderilmesi gündeme gelen Civar, Gökay, Berkay, Onur Yılmaz, Onucan ve Atakan'ı ise kamp kafilesine dahil etti. Uygun, bu oyuncuların sergileyeceği performansa göre son kararını verecek. Kamelya World Otel'de kampa giren Bucaspor, 2 hafta boyunca hazırlıklarını burada sürdürecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55