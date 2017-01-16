Bucaspor'da 3 puan sevinci

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Keçiörengücü'nü 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 mağlup eden Bucaspor, ikinci yarıya coşkuyla başladı.

Teknik direktör Fatih Uygun, 68'inci dakikaya 2 farkla geride girdiklerini belirterek, "Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik ve pes etmedik. Kazanmak için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Bu karşılaşma bizim için dönüm noktası oldu. Geleceğe güvenle bakıyoruz" diye konuştu.

Sezon sonunu play off potasında bitirmek istediklerini ifade eden Uygun, "Önümüzde 16 final karşılaşması var. Mevcut kadromuz en iyi skorları alabilecek kapasitede. İç sahada uzun zamandır kazanamıyorduk. Güçlü rakip karşısında bu fobiyi de yendik" şeklinde konuştu.

Başkan Çetin Kayışlı'nın da karşılaşma sonrası soyunma odasına girerek tüm takımı tebrik ettiği ve prim sözü verdiği bildirildi. Bucaspor'da Erkan 7, Zafer 3 gole ulaşırken İlyas ilk kez ağları sarstı.

