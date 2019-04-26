Bucaspor Başkanı Aktaş'tan sürpriz Tire atağı

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta evinde Gölcükspor'la 1-1 berabere kalıp bitime 3 maç kala Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş'ın şu an 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off oynamayı garantileyen Tire 1922 Spor'un yarışmacı haklarını devralmak için harekete geçtiği iddia edildi. Tire 1922 yönetimiyle yeni belediye yönetimi arasında yaşanan gerginlik tavan yaparken, Kulüp Başkanı Mutlu Sarayköylü geçen hafta istifa etmişti. Tire'nin yeni sezonda yarışmacı haklarını 600 bin TL bedelle satışa çıkardığı iddia edildi. Tam 35 yıl sonra amatör lige dönen sarı-lacivertlilerin anlaşma gerçekleşirse gelecek sezon Tire'nin yakalayacağı başarıya göre 3. ya da 2. Lig'de mücadele edebileceği ifade edildi.

Cihan Aktaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüp ismi vermese de profesyonel ligde mücadele eden başka bir takımın başkanlığını almak üzere olduğunu söyledi. Aktaş açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Profesyonel ligde olan başka bir takımın başkanlığını alıp, şirketleştirmek üzere bir hayli yol kat ettim. Ancak bu takımı Bucaspor yapmak veya yapmamakla ilgili bir çalışma içine girmedik. Şu an için Buca dışında ikinci bir futbol takımının daha başkanlığını yapıp bu kulübü en az 3 ay içinde şirketleştireceğiz. Ancak kesin bir sonuç yok. Bu durumu Bucaspor'la ilişkilendirmeye girmeden değerlendirilmesini istiyorum. Çünkü biz Bucaspor dışında olaya başka takımı almak olarak bakıyoruz."