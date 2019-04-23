Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir...
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
ABD’de küçük uçak düştü: 6 ölü
ABD’de küçük uçak düştü: 6...
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...

Bucaspor Başkan Aktaş: Tüm çabalara rağmen düştük

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta evinde Gölcükspor'la 1-1 berabere kalıp bitime 2 hafta tam 35 yıl sonra amatör lige dönen Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş önemli açıklamalarda bulundu. Bucaspor'u kurtarabilmek için...

Bucaspor Başkan Aktaş: Tüm çabalara rağmen düştük

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta evinde Gölcükspor'la 1-1 berabere kalıp bitime 2 hafta tam 35 yıl sonra amatör lige dönen Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş önemli açıklamalarda bulundu. Bucaspor'u kurtarabilmek için çok çabaladıklarını ifade eden Aktaş, "Maalesef tüm çabalarımıza rağmen Bucaspor küme düştü. Devre arasında transfer tahtasını açarken, eski alacaklılardan tam da bu durum yaşanmasın diye muvafakatname vermelerini istedik. Ancak bazı oyuncuların muvafakatnameyi son gün, son dakikalarda vermiş olmaları nedeniyle transfer etmeyi düşündüğümüz futbolcuları başka takımlara kaptırdık. Bunu Bucaspor'a reva görenler bilsin ki bu kulüpten tek lira dahi alamamaları için çabalıyorum" diye konuştu.
Bilinenin aksine Bölgesel Amatör Lig'e düşünce borçların silinmediğini ifade eden Cihan Aktaş, "Düşünce borçlar gitmiyor. Yeni bir isimle, yeni bir dernhekle yola çıksak da borçlar silinmiyor. Fakat amatörde borçlardan kurtulmuş oluyorsun. Bize bu zorlukları reva görenler ve yıllarca kulübü sömürenler artık iş bitti. Sömüre sömüre kulüpte bir şey bırakmadılar. Bugün başkan olarak Bucaspor'un başındayım. Gün gelecek, görev süremiz dolacak. O gün ise taraftar olarak Bucasporlu olacağım. Elimden geldiğince şeffaf ve demokratik olarak çalıştım. Bundan sonraki süreç de aynı olacak. Alınacak kararlar demoktratik olarak oylanacak. Artık radikal kararlar alma zamanı geldi" ifadelerine yer verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328