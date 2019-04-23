Bucaspor Başkan Aktaş: Tüm çabalara rağmen düştük

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta evinde Gölcükspor'la 1-1 berabere kalıp bitime 2 hafta tam 35 yıl sonra amatör lige dönen Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş önemli açıklamalarda bulundu. Bucaspor'u kurtarabilmek için çok çabaladıklarını ifade eden Aktaş, "Maalesef tüm çabalarımıza rağmen Bucaspor küme düştü. Devre arasında transfer tahtasını açarken, eski alacaklılardan tam da bu durum yaşanmasın diye muvafakatname vermelerini istedik. Ancak bazı oyuncuların muvafakatnameyi son gün, son dakikalarda vermiş olmaları nedeniyle transfer etmeyi düşündüğümüz futbolcuları başka takımlara kaptırdık. Bunu Bucaspor'a reva görenler bilsin ki bu kulüpten tek lira dahi alamamaları için çabalıyorum" diye konuştu.

Bilinenin aksine Bölgesel Amatör Lig'e düşünce borçların silinmediğini ifade eden Cihan Aktaş, "Düşünce borçlar gitmiyor. Yeni bir isimle, yeni bir dernhekle yola çıksak da borçlar silinmiyor. Fakat amatörde borçlardan kurtulmuş oluyorsun. Bize bu zorlukları reva görenler ve yıllarca kulübü sömürenler artık iş bitti. Sömüre sömüre kulüpte bir şey bırakmadılar. Bugün başkan olarak Bucaspor'un başındayım. Gün gelecek, görev süremiz dolacak. O gün ise taraftar olarak Bucasporlu olacağım. Elimden geldiğince şeffaf ve demokratik olarak çalıştım. Bundan sonraki süreç de aynı olacak. Alınacak kararlar demoktratik olarak oylanacak. Artık radikal kararlar alma zamanı geldi" ifadelerine yer verdi.