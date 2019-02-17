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Bucaspor - Bağcılarspor: 0-0

Onur ATIŞ / İZMİR, () - STAT: Yeni Buca HAKEMLER: Emre Çalışkan (xx), Tolga Dede (xx), Abdurrahman Atabay (xx) BUCASPOR: Mert (xxx) - Hakkıcan (x) (Dk. 67 Oğuz x), Doğan (xx), Ömer (xxx), Erhan (xx), Volkan (xx), Emre (xx), Saruhan (x) (Dk. 58...

Bucaspor - Bağcılarspor: 0-0

Onur ATIŞ / İZMİR, () -
STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Emre Çalışkan (xx), Tolga Dede (xx), Abdurrahman Atabay (xx)
BUCASPOR: Mert (xxx) - Hakkıcan (x) (Dk. 67 Oğuz x), Doğan (xx), Ömer (xxx), Erhan (xx), Volkan (xx), Emre (xx), Saruhan (x) (Dk. 58 İsa xx), Cuma (x) (Dk. 84 Osman), İbrahim (xx), Yıldıray (xx)
BAĞCILARSPOR: Burak (xxx) - Halil (xx), İbrahim (xxx), Yusuf (xxx), Oğuz (xx), Murat (xx), Sezer (xx), Batuhan Abdikoğlu (x) (Dk. 69 Serhat x), Recep (x) (Dk. 87 Oğuzhan), Özcan (x) (Dk. 74 Furkan x), Batuhan Türk (xx)
SARI KARTLAR: Batuhan Türk (Bağcılarspor) - Erhan, Oğuz, Volkan (Bucaspor)
​TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta Serik Belediyespor deplasmanından 3-1 mağlup dönen ve teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş'i göreve getiren Bucaspor, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde Bağcılarspor'la golsüz berabere kaldı. Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler bu sonuçla 16 puana yükselse de sonunculuktan kurtulamadı. Konuk Bağcılarspor ise puanını 23 yaptı, tehlikeli bölgenin bir basamak üzerinde yer aldı.
8'inci dakikada soldan Cuma'nın ortaladığı topa arka direkte Yıldıray dokundu. Meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.
13'üncü dakikada hızlı gelişen Bağcılarspor atağında Batuhan Abdikoğlu ceza yayı üzerinden şutunu çekti, top üstten auta çıktı.
34'üncü dakikada Murat'ın sağ kanattan ortaladığı topa Batuhan Türk kafayı vurdu. Bucaspor kalecisi Mert topu iki hamlede kontrol etti.
59'uncu dakikada sol taraftar İsa içeri doldurdu, Yıldıray'ın şutunda savunmadan seken topu yine İsa tamamladı. Ancak pozisyondan sonuç alınmadı.
68'inci dakikada İsa'nın pasında topla buluşan Ömer ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Top defansa çarpıp kornere çıktı.
81'inci dakikada Bağcılarspor gole yaklaştı. Recep'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Mert topu köşeden çıkardı.

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