Bucaspor ara transferde takviye yapmama kararı aldı

Öncelikle Mohammed Dahmane'a olan borcu kapatacaklarını ifade eden Başkan Kayışlı, "Sezon başında Dahmene'a 300 bin Euro ödememiz gerekiyordu. Bu parayı bulamayınca 3 puanımız silindi. Aynı şekilde sezon ortasında Kevin Pariente'ye 60 bin TL verdik ve gelebilecek yeni bir puan silme cezasını engelledik. Jebrin sezon sonuna kadar bekleyebilir fakat ceza tehlikesi yaşamamak için Dahmane'ın parasını bir an önce yatırmalıyız" şeklinde konuştu.
Öncelikle Mohammed Dahmane'a olan borcu kapatacaklarını ifade eden Başkan Kayışlı, "Sezon başında Dahmene'a 300 bin Euro ödememiz gerekiyordu. Bu parayı bulamayınca 3 puanımız silindi. Aynı şekilde sezon ortasında Kevin Pariente'ye 60 bin TL verdik ve gelebilecek yeni bir puan silme cezasını engelledik. Jebrin sezon sonuna kadar bekleyebilir fakat ceza tehlikesi yaşamamak için Dahmane'ın parasını bir an önce yatırmalıyız" şeklinde konuştu.