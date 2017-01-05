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Bucaspor ara transferde takviye yapmama kararı aldı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor, eski futbolcusu Torric Jebrin'in alacağından kaynaklanan transfer yasağını yaz döneminde kaldıracak. Başkan Çetin Kayışlı, Ganalı futbolcuya 100 bin Euro ödeme yapmaları gerektiğini belirterek,...

Bucaspor ara transferde takviye yapmama kararı aldı
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor, eski futbolcusu Torric Jebrin'in alacağından kaynaklanan transfer yasağını yaz döneminde kaldıracak. Başkan Çetin Kayışlı, Ganalı futbolcuya 100 bin Euro ödeme yapmaları gerektiğini belirterek, "Teknik ekibimizin verdiği rapor doğrultusunda ara transferde takviye yapmama kararı aldık. Jebrin sorununu da yaz dönemine erteledik. Mevcut kadroyla ikinci yarıda üst sıralara yerleşeceğimize inanıyorum" dedi. 
Öncelikle Mohammed Dahmane'a olan borcu kapatacaklarını ifade eden Başkan Kayışlı, "Sezon başında Dahmene'a 300 bin Euro ödememiz gerekiyordu. Bu parayı bulamayınca 3 puanımız silindi. Aynı şekilde sezon ortasında Kevin Pariente'ye 60 bin TL verdik ve gelebilecek yeni bir puan silme cezasını engelledik. Jebrin sezon sonuna kadar bekleyebilir fakat ceza tehlikesi yaşamamak için Dahmane'ın parasını bir an önce yatırmalıyız" şeklinde konuştu.

 

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