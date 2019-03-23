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Bucaspor-Ankara Adliyespor: 3-3

Onur ATIŞ / İZMİR, () STAT: Yeni Buca HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Vedat Demir (xx), Mustafa Çevik (xx) BUCASPOR: Mert (xx) - Ömer Kanberoğlu (xxx), Doğan (xx), Erhan (xx), Barış (xxxx), Özcan (x) (Dk. 37 Saruhan xx), Cuma (xx), Oğuz (xxx)...

Bucaspor-Ankara Adliyespor: 3-3

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Vedat Demir (xx), Mustafa Çevik (xx)
BUCASPOR: Mert (xx) - Ömer Kanberoğlu (xxx), Doğan (xx), Erhan (xx), Barış (xxxx), Özcan (x) (Dk. 37 Saruhan xx), Cuma (xx), Oğuz (xxx) (Dk. 63 Osman xx), İbrahim (xxx), İsa (xxx), Yıldıray (xx) (Dk. 79 Fatih Kaan)
ANKARA ADLİYESPOR: Burak (xx) - Deniz (x), Cevher (xxx), Mutlu (xx) (Dk. 62 Aykut x), Veli (x), Mustafa (x) (Dk. 79 Enescan), Salih (xx), Hakan (x), Erol (xx), Serkan (x) (Dk. 55 Fatih x), Ali (xxx)
GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 54 Barış, Dk. 45 İsa (Bucaspor) - Dk. 18 Mutlu, Dk. 67 Cevher, Dk. 90+ 2 Ali (Ankara Adliyespor)
SARI KARTLAR: Erol, Cevher, Fatih (Ankara Adliyespor), İbrahim, Ömer Kanberoğlu, Osman (Bucaspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 3-1 önde götürdüğü maçta en önemli rakibi Ankara Adliyespor'la evinde berabere kalarak ağır yara aldı.
İlk yarıyı 2-1 üstün kapatan sarı-lacivertliler 54'te Barış'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ancak pes etmeyen Başkent temsilcisi, önce 67'de Cevher'le farkı 1'e indirdi, uzatma anlarında Ali ile beraberliği yakaladı. Bu sonuçla puanını yapan iki takımdan Bucaspor sonunculuktan, Ankara Adliyespor ise 17'ncilikten kurtulamadı. Son düdüğün ardından Bucasporlu futbolcular ve teknik ekip, kendilerini protesto eden taraftarla tartıştı.

8'inci dakikada Bucaspor öne geçti. Sağdan İbrahim'in ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Barış düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
18'inci dakikada konuk takım skoru dengeledi. Mustafa'nın kafa pasında topla buluşan Mutlu altı pas üzerinden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak filelere gitti.
45'inci dakikada Bucaspor bir kez daha öne geçti. Ceza alanı içinde topla buluşan İsa sol ayağı ile dönerek vurdu, güzel bir gole imza attı: 2-1.
54'üncü dakikada Bucaspor farkı 2'ye çıkardı. İbrahim'in ara pasında ceza sahasına giren Barış, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plaseyi vurdu, top fileleri havalandırdı: 3-1.
67'nci dakikada Ankara ekibi farkı 1'e indirdi. Oluşan karambolde son vuruşu yapan Cevher, kaleci Mert'in bakışları arasında topu ağlara gönderdi: 3-2.
90 +2'nci dakikada skora bir kez daha denge geldi. Sol çaprazdan Ali'nin kullandığı serbest atışta, top uzak köşeden filelerle buluştu: 3-3.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bucaspor sahasında Ankara Adliyespor ile 3-3 berabere kaldı. 

(FOTOĞRAFLI)

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