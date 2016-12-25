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Bucaspor Adil'le anlaşamadı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da Adil defteri kapandı. Başkan Çetin Kayışlı, 56 bin TL alacağı için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname gönderen genç stoperle anlaşamadıklarını söylerken, "Adil...

Bucaspor Adil'le anlaşamadı
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'da Adil defteri kapandı. Başkan Çetin Kayışlı, 56 bin TL alacağı için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname gönderen genç stoperle anlaşamadıklarını söylerken, "Adil bir daha takıma giremeyecek" dedi.
Oyuncunun parasını yatıracaklarını ve serbest kalmasını engelleyeceklerini dile getiren Kayışlı, "Adil'i satış listesine de koyduk. Günlerdir şikayetini geri çekip ve sözleşme uzatması için oyuncuyla görüşmeler yaptık, ancak sonuç alamadık. Belirlediğimiz bonservisi getiren futbolcuyu alır. Kendisini tesislere de sokmayacağız. Teknik ekibin verdiği program dahilinde başka bir sahada günde 2 antrenman yaparak çalışacak" dedi.

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