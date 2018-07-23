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Bucaspor'a Ülgen güvencesi

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da 90 bin TL borç yüzünden tesislerde suyun ve elektiriğin kesilmesinden dolayı 6 gündür idman yapamayan takıma Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim...

Bucaspor'a Ülgen güvencesi

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da 90 bin TL borç yüzünden tesislerde suyun ve elektiriğin kesilmesinden dolayı 6 gündür idman yapamayan takıma Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen güvence verdi. 
İrfan Bal ve yönetiminin görevi bırakmasının ardından 7 Ağustos'ta gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurula kadar kulübün başkanı olan Ülgen, elektirik ve suyu açtıracaklarını söyledi. Takımın antrenmanlarına devam edeceğini belirten Ülgen, "Kendimize hedefler koyduk. İlk olarak tesislerde hayat normale dönecek" diye konuştu. 
Takıma erzak ve malzeme de geleceğini belirten İbrahim Ülgen, "Aşama aşama bütün sorunları çözmek için çaba göstereceğiz. Futbol takımının sorunları giderildikten sonra eski yabancı futbolcularla ilgili dosyalarla uğraşacağız. FIFA dosyalarını en kısa sürede bitirip kulübümüzün ağır cezalar almasının önüne geçeceğiz. Bunun için tüm Buca'dan destek bekliyoruz. Yeni gelecek yönetimin elini güçlendirmek istiyoruz. Çıkacak başkan adaylarıyla da enine boyuna konuşacağız" dedi.
Bucaspor'un yarından itibaren sezon hazırlıklarını sürdürmesi bekleniyor. 

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