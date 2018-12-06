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Bucaspor'a son 24 saat

Onur ATIŞ / İZMİR, ()  TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağı yüzünden altyapı kadrosuyla mücadele ederek düşme hattında yer alan ve başkan Cihan Aktaş'ın maddi sorunlar ve destek sözlerinin tutulmaması nedeniyle istifa...

Bucaspor'a son 24 saat

Onur ATIŞ / İZMİR, () 

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağı yüzünden altyapı kadrosuyla mücadele ederek düşme hattında yer alan ve başkan Cihan Aktaş'ın maddi sorunlar ve destek sözlerinin tutulmaması nedeniyle istifa ettiği Bucaspor'un önünde büyük tehlike var. 
Sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'de yer aldığı 2010-11 sezonunda takımda forma giyen Kevin Pariente, 24 saat içinde tüm alacağının ödenmemesi halinde FIFA'ya kulübe 6 puan silme ve küme düşürme cezası verilmesi talebiyle başvuru yapacağını bildirdi. Yönetim, Pariente'yle daha önce yapılan protokoldeki taahhütlerin yerine getirilmediğini hatırlatıp kulübün bu ödemeyi yapacak gücünün olmadığını açıkladı. Bucaspor yönetimi, Pariente açıklamasında destek isteyerek şu ifadeleri kullandı:
"Kulübümüzün önceki dönem yabancı oyuncularından Kevin Abraham Jonathan Pariente, önceki dönemlerde yapılmış olan protokoldeki taahhütlere, ödeme planına uyulmaması üzerine bakiye alacağının tamamını, işlemiş faizini ve ceza şart bedelini talep etmiştir. Pariente, kulübümüze 24 saat içerisinde alacağının ödenmemesi halinde derhal 6 eksi puan ve ligden düşme cezası verilmesi için başvuruda bulunacağını beyan etmiştir. Birçok defa uzlaşmak için teklif yapılmış, yeniden yapılandırma ve protokol yapılması talep edilmiş ise de geçmiş dönemde kolaylıklar sağlamasına rağmen bu kez uzlaşmak istememiştir. Bu tutum tarafımızdan çok manidar karşılanmaktadır. Kulübümüzün FIFA'ya başvuran bu kişilere ödeme yapacak gücü bulunmamaktadır. Çok acil olarak kulübümüzün maddi desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Başta Buca Belediyesi olmak üzere camiamıza ve kamuoyuna saygı duyurulur."
 

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