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Bucaspor'a Şenol müjdesi

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında evinde Keçiörengücü'ne 3-2 yenilip sezona hayal kırıklığı ile başlayan Bucaspor'da Şenol sevinci yaşanıyor. Bolu kampında oynanan hazırlık karşılaşmasında sağ omzu çıkan tecrübeli...

Bucaspor'a Şenol müjdesi
İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında evinde Keçiörengücü'ne 3-2 yenilip sezona hayal kırıklığı ile başlayan Bucaspor'da Şenol sevinci yaşanıyor. Bolu kampında oynanan hazırlık karşılaşmasında sağ omzu çıkan tecrübeli orta saha oyuncunun takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Keçiörengücü sınavında takım arkadaşlarını yalnız bırakan Şenol'un hızla iyileştiğini söyleyen Sportif Direktör Halim Karaköse, "Oyuncumuz çift kale maçlarda görev alabiliyor. Teknik direktörümüz Ahmet Yıldırım görev verirse, Şenol gelecek hafta deplasmanda oynanacak Eyüpspor müsabakasında forma giyebilecek" dedi.

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