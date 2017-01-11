Bucaspor'a para dopingi

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Bucaspor'da kritik sınav öncesi oyunculara para dopingi geldi. Başkan Çetin Kayışlı, futbolcuların birikmiş maç başı ve prim alacaklarının yatırıldığını belirterek, "Zaman zaman ödemelerimizde aksamalar meydana geliyor. Ancak kimseyi mağdur etmemek için çabalıyoruz. Keçiörengücü maçı öncesi de oyuncularımızın alacaklarını ödedik. Onlardan galibiyet bekliyorum" şeklinde konuştu.

İkinci yarıdan umutlu olduklarını söyleyen Kayışlı, "Antalya'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Transfer yapamadık ama mevcut kadromuzun bu ligin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Taraftarımız da her zaman yanımızda olsun. Onların desteği ile play off mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname gönderen Emre Özkan ile henüz görüşemediğini de sözlerine ekleyen Başkan Kayışlı, hafta sonuna kadar oyuncuyla anlaşacaklarını söyledi.