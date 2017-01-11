Bucaspor'a para dopingi

İkinci yarıdan umutlu olduklarını söyleyen Kayışlı, "Antalya'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Transfer yapamadık ama mevcut kadromuzun bu ligin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Taraftarımız da her zaman yanımızda olsun. Onların desteği ile play off mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname gönderen Emre Özkan ile henüz görüşemediğini de sözlerine ekleyen Başkan Kayışlı, hafta sonuna kadar oyuncuyla anlaşacaklarını söyledi.
İkinci yarıdan umutlu olduklarını söyleyen Kayışlı, "Antalya'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Transfer yapamadık ama mevcut kadromuzun bu ligin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Taraftarımız da her zaman yanımızda olsun. Onların desteği ile play off mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname gönderen Emre Özkan ile henüz görüşemediğini de sözlerine ekleyen Başkan Kayışlı, hafta sonuna kadar oyuncuyla anlaşacaklarını söyledi.