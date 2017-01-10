Bucaspor'a kar tatili

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Keçiörengücü ile ikinci yarının ilk maçına çıkacak Bucaspor'da tüm yurtta etkisini gösteren kar yağışından nasibini aldı.

Teknik direktör Fatih Uygun, Kaynaklar Tesisleri'ndeki sahaların üzerinde 20-25 santim kalınlığında kar birikintisi oluştuğunu ifade ederek, "Sabah antrenmanımızı gerçekleştiremedik. Tesiste elektrik ve su da kesildi. Kaynaklar merkezdeki trafonun arızalandığını öğrendik. Futbolcularımızın birçoğu da yollar kapandığı için tesislere ulaşamıyor" dedi. Günü dinlenerek geçireceklerini söyleyen Fatih Uygun, şöyle devam etti:

"Yarından itibaren çalışmalarımıza devam etmeyi umuyoruz. Keçiörengücü karşısında kazanarak iç sahadaki kötü gidişi sonlandırmayı hedefliyoruz. İkinci yarıya iyi başlayıp bir an önce play off hattına adım atmak istiyoruz."

Bucaspor'da sakatlığı süren ön libero Onur Alkan ve cezalı orta saha oyuncusu İbrahim Şirin ve sağ bek Murat Akyüz forma giyemeyecek. Yeni Buca Stadı'ndaki Keçiörengücü randevusu İzmir ekibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

ÇAĞLAR İDDİASI

Bucaspor'un Elazığspor'da kiralık oynayan kalecisi Çağlar Şahin Akbaba için Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'la ön protokol yaptığı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin, sezon sonunda Kademir Karabükspor'a gönderilecek genç file bekçisi için 750 bin TL bonservis bedeli alacağı ileri sürüldü. Yönetimin, Çağlar'dan gelecek para ile sol bek Emre Özkan ve stoper Adil Demirbağ'ın yaklaşık 165 bin TL alacağını ödeyip, kulübe ihtarname gönderen iki futbolcunun serbest kalmasını önleyeceği belirtildi.