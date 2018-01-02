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Bucaspor'a kamp müjdesi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden zor günler geçiren Bucaspor, devre arasında Antalya kampına gidebilecek. Yönetimin kamp için kaynak bulduğu öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin...

Bucaspor'a kamp müjdesi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden zor günler geçiren Bucaspor, devre arasında Antalya kampına gidebilecek. Yönetimin kamp için kaynak bulduğu öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin 4-12 Ocak tarihleri arasında çalışmalarını Antalya'da yapacağı vurgulandı. Teknik direktör Aytekin Sümbül, yoğun bir dönem geçireceklerini belirterek, "Burada 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Çok sıkı bir şekilde çalışıp, ikinci yarıya güçlü bir şekilde girmek istiyoruz" dedi. Sarı-lacivertlilerde kiralık verilecek Hasan, Gökay ve Barış'ın yanı sıra süresiz kadro dışı kalan Zafer ve Mehmet ile kadroda düşünülmeyen Emin ve Ahmet, kafileye dahil edilmeyecek.

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