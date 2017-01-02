Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Yeni yıla dolar 3.54, euro da 3.72 liranın üzerinde başladı
Yeni yıla dolar 3.54, euro...

Bucaspor'a ikinci darbe Emre'den

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor'da stoper Adil'in ardından orta saha oyuncusu Emre Özkan da alacaklarının ödenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla ile kulübe ihtarname gönderdi. Emre'nin 106 bin TL alacağının...

Bucaspor'a ikinci darbe Emre'den
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor'da stoper Adil'in ardından orta saha oyuncusu Emre Özkan da alacaklarının ödenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla ile kulübe ihtarname gönderdi. Emre'nin 106 bin TL alacağının bulunduğu öğrenilirken, yönetimin tecrübeli futbolcudan başvurusunu geri çekmesini istediği bildirildi.
Daha önce 56 bin TL alacağı için TFF'ye başvuran Adil'in ardından Emre'nin de aynı yolu izlemesi, sarı lacivertli yönetimi köşeye sıkıştırdı. Başkan Çetin Kayışlı, Adil'in parasını yatırdıklarını ve genç oyuncusu süresiz kadro dışı bıraktıklarını hatırlatarak, "Emre'yle görüşüyoruz. Kendisiyle anlaşacağımıza inanıyorum, aksi bir durum düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55