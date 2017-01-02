Bucaspor'a ikinci darbe Emre'den

Daha önce 56 bin TL alacağı için TFF'ye başvuran Adil'in ardından Emre'nin de aynı yolu izlemesi, sarı lacivertli yönetimi köşeye sıkıştırdı. Başkan Çetin Kayışlı, Adil'in parasını yatırdıklarını ve genç oyuncusu süresiz kadro dışı bıraktıklarını hatırlatarak, "Emre'yle görüşüyoruz. Kendisiyle anlaşacağımıza inanıyorum, aksi bir durum düşünmüyorum" şeklinde konuştu. FOTOĞRAF
Daha önce 56 bin TL alacağı için TFF'ye başvuran Adil'in ardından Emre'nin de aynı yolu izlemesi, sarı lacivertli yönetimi köşeye sıkıştırdı. Başkan Çetin Kayışlı, Adil'in parasını yatırdıklarını ve genç oyuncusu süresiz kadro dışı bıraktıklarını hatırlatarak, "Emre'yle görüşüyoruz. Kendisiyle anlaşacağımıza inanıyorum, aksi bir durum düşünmüyorum" şeklinde konuştu. FOTOĞRAF